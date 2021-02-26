مسلحون يخطفون عشرات الفتيات من مدرسة في نيجيريا

اقتحم عشرات المسلحين مهاجع مدرسة للفتيات في شمال غرب نيجيريا اليوم الجمعة وخطفوا عددا كبيرا منهن، حسبما ذكر مدرس من هذه المؤسسة لوكالة فرانس برس.وقال سعدي كواي المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا لفرانس برس إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية.