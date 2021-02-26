تدمير «مسيرة حوثية» في طريقها لخميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.وقال التحالف فى بيان له اليوم، إن محاولات الميليشيا الإرهابية تستمر لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وشدد التحالف على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.