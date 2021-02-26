مطرانية أبو تيج تستأنف عودة الأنشطة والقداسات بنسبة 50% اليوم

أعلنت مطرانية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس، عن استئناف خدمات مدارس الأحد بنظام التناوب اعتبارا من اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري.وقالت الإيبارشية في بيان لها، بعد الاطمئنان على الأحوال الصحية في المنطقة رأينا أن نقوم بتخفيف الإغلاق التي كانت في الفترة الماضية، وتابعت أنه سيتم فتح الكنائس للقداسات أيام الأحد والجمعة والأربعاء من كل أسبوع بنسبة 50% بواقع فردين في كل دكة اعتبارًا من اليوم الجمعة.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس بفصح يونا، ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.