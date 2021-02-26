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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا ترحب بانتخاب سالازار أمينا عاما لمنظمة الإيكاو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:14 ص
الإيكاو
الإيكاو
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هنأت الحكومة الكندية، خوان كارلوس سالازار، على انتخابه أمينا عاما لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقدمت كندا بصفتها الدولة المضيفة لمنظمة الطيران المدني الدولي، دعمها الكامل لسالازار عندما يتولى رئاسة الوكالة في الأول من أغسطس القادم.

وذكر بيان صادر من الحكومة الكندية أنها تلتزم بنجاح منظمة الطيران المدني الدولي، وهو أمر ضروري في مواجهة التحديات المعقدة والمتطورة التي تواجه العالم الطيران المدني، وتشارك بنشاط في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات الدولية كمساحات للتفاعل والحوار.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو "تفخر كندا بكونها الدولة المضيفة لمنظمة الطيران المدني الدولي، ومقرها مونتريال منذ إنشائها في عام 1947، وكعضو مؤسس، تلتزم كندا بنجاح منظمة الطيران المدني الدولي وتتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع سالازار".

من جانبه، قال وزير النقل الكندي، المهندس عمر الغبرة: "تقدر كندا علاقتها القوية طويلة الأمد مع منظمة الطيران المدني الدولي. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بسالازار بصفته الأمين العام القادم. ونتطلع إلى تعاوننا في العمل الهام الذي ينتظرنا في منظمة الطيران المدني الدولي للنهوض بنظام طيران مدني دولي يتسم بالسلامة والأمان والكفاءة والاستدامة البيئية".

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