مانشستر يونايتد يتأهل لثمن نهائى الدورى الأوروبى رغم تعادله السلبي مع سوسيداد

حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي، رغم تعادله السلبي مع ضيفه ريال سوسيداد.وكان الريد ديفلز قد تغلبوا على سوسيداد بنتيجة (4-0)، في مباراة الذهاب على أرض الفريق الإسباني.وحل سوسيداد ضيفًا على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، لخوض مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد.وأهدر ميكيل أويارزابال ركلة جزاء لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة 13.وشهدت المواجهة مشاركة شولا شوريتير، البالغ من العمر 17 عامًا و23 يومًا، ليصبح أصغر لاعب في مانشستر يونايتد يشارك في المسابقة الأوروبية.وبنهاية المباراة بالتعادل السلبي، يتأهل مانشستر يونايتد لثمن النهائي حيث حقق الفوز ذهابًا (4-0).