رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:38 ص
الرجال
الرجال
أ ش أ
طباعة
توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن النساء يعانين من انخفاض حاد في الوظيفة الإدراكية مع تقدمهن في العمر مقارنة بالرجال.

وكانت البيانات المسجلة قد أظهرت أن النساء يسجلن بشكل عام أعلى من الرجال في العديد من مقاييس الإدراك قبل بداية التراجع.

وأوضح الباحثون فى كلية الطب جامعة "ميتشيجان" الأمريكية: "تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن النساء لديهن "إحتياطي إدراكي أكبر" من الرجال، لكنهن قد يعانين من" تدهور إدراكي أسرع".

وأضاف الباحثون: "قد يكون لدى النساء بالتالي احتياجات أكبر للحصول على الرعاية الطبية، فضلا عن توفير دعم وظيفي ومالي لهن إذا إحتاج الأمر، لاسيما بالنظر إلى متوسط العمر المتوقع للنساء الأطول مقارنة بالرجال".

كما يرى الباحثون أن النساء قد يصبحن أيضا بحاجة أكبر للتقييم المعرفي التسلسلي للسماح بالكشف المبكر عن التدهور المعرفي.

ووفقًا لـ"المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" يعانى حوالى 6 ملايين شخص فى الولايات المتحدة من الخرف، بينما يعانى حوالي 11٪ من كبار السن لديهم دليل على التدهور المعرفي.. على الرغم من أن انتشار التدهور المعرفي قد انخفض في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 25 الماضية، إلا أن الإنخفاضات "كانت أقل لدى النساء مقارنة بالرجال"، حسبما أوضح الباحثون.

وفي هذه الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من عدة دراسات لتتبع الأداء المعرفي لأكثر من 26.000 بالغ في الولايات المتحدة على مدى ثماني سنوات.

واستخدمت الدراسات المشمولة في التحليل تقييمات متعددة للوظيفة الإدراكية، وفقًا للباحثين.. وقد تراوحت أعمار المشاركين مابين 51 إلى 67 عامًا عندما بدأت الدراسة، وتم تقييمهم من حيث الإدراك العالمي والوظيفة التنفيذية والذاكرة.. أظهرت البيانات أن أداء النساء كن أفضل بشكل ملحوظ من الرجال في اختبارات مختلفة للوظيفة الإدراكية في بداية التحليل، لكنهن أظهرن معدلات أعلى من التراجع سنويًا خلال فترة الدراسة.

وشدد الباحثون في ختام أبحاثهم على أن النساء قد يكون لديهن تدهور إدراكي أسرع من الرجال بسبب الاختلافات في الهرمونات الجنسية، وتطور الدماغ الهيكلي الجينات من بين عوامل أخرى.

وأضافوا:"يبدو أن لدى النساء أيضًا حجمًا أقل من المادة الرمادية، لذا فقد يكن أكثر عرضة لكل من فقدان الحجم الرمادي المتسارع الذي يحدث مع تقدم العمر".

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أوغندا تتأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا للشباب بعد إقصائها بوركينا فاسو

أيام زمان

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة

«دفاتر الرسامين».. تجربة بصرية تنطوى على رؤية منظمة