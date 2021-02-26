«المسرح تاريخ وإبداع» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

تُنظم مكتبة المستقبل العامة بمقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ في الثالثة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ ندوة تثقيفية عامة بعنوان "المسرح تاريخ وإبداع"٬ والتي يحاضر بها الناقد الفني د. عمر توفيق.وتتطرق الندوة إلى الحديث حول تاريخ المسرح٬ وكيف نتذوقه٬ أسس العمل المسرحي٬ وكيفية قراءة ونقد العمل المسرحي بسهولة، ةالمسرح بين الوعي والجهل٬ وأثر المسرح في حياة الإنسان.كما تتناول الندوة كيف أن الممثل هو أهم وسائل المخرج وعليه الاهتمام به نفسيًا وفنيًا وتهيئة المناخ الجيد للعمـل حتى يبدع ذلك الممثل ولكي يتحقق هذا الإبداع يجب على المخرج أن يقوى الممثل بنص جيد٬ وحركة مناسبة والتأكيد على وضع الجسم على خشبة المسرح حتى يكون هناك تناغم بين تلك العناصر.وعندما تزيد معرفة المخرج بعناصره الأساسية يصبح مخرج مبدع٬ وضعف المعرفة بتلك العناصر يجعله مخرج صانع للعرض أما عدم الوعي يدفع به وبالتجربة إلى الفشل.