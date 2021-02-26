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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:23 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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نفت إدارة جامعة عين شمس ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المضللة من ظهور إصابات بين الطلاب بالمدن الجامعية.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو عمل مسحات لجميع الطلاب قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، وذلك كإجراء احترازي ووقائي غير مسبوق تنفرد به جامعة عين شمس لضمان سلامة كل المقيمين بالمدن الجامعية.

وأضافت أن أية حالات ثبتت إيجابيتها من الطلاب الوافدين ممن جرت لهم المسحات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية تم تحويلها فورًا لمستشفى العزل الميداني لتلقي العلاج والرعاية مجانًا، أما الحالات المشتبه في إصابتها فيتم إعادة عمل المسحات لهم للتأكد من سلامتهم وتم عزلهم في الأماكن المخصصة للعزل بمستشفى الطلبة.

وتهيب إدارة جامعة عين شمس بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره أو تداوله من بيانات إعلامية؛ منعًا لإثارة البلبلة في ظل الظروف الراهنة،
كما تحتفظ الجامعة بحقها القانوني في الرد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر القنوات الشرعية المعنية ؛لمساءلة كل من يخالف قواعد الشرف الإعلامي.

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