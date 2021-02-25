«المصريين الأحرار» يهنئ الكويت بأعياد الاستقلال والتحرير

هنأ حزب المصريين الأحرار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد التحرير.وقال الحزب، في بيان الخميس، إن احتفال الكويت يحمل ذكرى طيبة لتحقيق إرادة الشعب في الاستقلال الوطني عن المملكة المتحدة، لتبدأ عهد حافل بالنجاحات بقيادات رشيدة تخدم بلادها وشعبها بروح عربية أصيلة.أضاف المصريين الأحرار، أننا نهنئ قيادات وشعب بلاد صديقة وشقيقة بالعيد الوطني، ونؤكد عمق العلاقات التاريخية مع أرض الكنانة والتعاون الدائم بين قيادة البلدين لتحقيق ما يخدم الشعبين والمنطقة.وأكد "المصريين الأحرار" أن محاولات استغلال أحداث فردية أو مواقف بعينها تستهدف المساس بالعلاقات المصرية الكويتية يُعد لعبا بالنار، لأن التاريخ يسجل مواقف الشعبين وطيب العلاقات والآخاء الممتد عبر السنين.