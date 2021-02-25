طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس ومقررها الدكتور معتز سيد عبد الله، ندوة "علم النفس وإدارة الأزمات"، في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.ومن المقرر أن يحاضر يها الدكتور طريف شوقي أستاذ علم النفس ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق، ويدير الندوة الدكتور أيمن عامر عضو اللجنة ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحه أمانة المؤتمرات علي فيسبوك من خلال الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment