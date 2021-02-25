الكشف عن توزيع وزارات الحكومة الليبية الجديدة

أفادت مصادر مطلعة بأن المقترح المقدم من رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة لرئيس برلمان شرق البلاد، يحتوي تصور للحكومة وكيفية توزيعها فقط ولا يحتوي أسماء للوزراء.وأوضحت المصادر ذاتها أن إقليم برقة سيحصل على وزارات العدل والتخطيط والتعاون الدولي والصحة والتعليم المتوسط والشؤون الاجتماعية والرياضة والزراعة ووزير الدولة لشؤون الهيئة والإصلاح المؤسسي، حسب وسائل الإعلام الليبية.وبالنسبة لطرابلس فستحصل على وزارات الخارجية والاقتصاد والحكم المحلي والبترول والمواصلات والإسكان والصناعة والتعليم العالي والثروة الحيوانية والشباب والإعلام ووزير دولة لشؤون المصالحة ووزير دولة لشؤن المجلس الرئاسي والنواب وأخيرا وزير دولة لشؤون المرأة، بينما سيحصل إقليم فزان على وزارات الدفاع والداخلية والمالية والموارد المائية والعمل والثقافة والبيئة ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.