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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:44 م
محمد المنفي
محمد المنفي
محمد عمر
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طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّع أكتوبر الماضي.

وقال المنفي، خلال لقائه فريق العمل السياسي بلجنة المتابعة الدولية عبر الاتصال المرئي، اليوم، إن خطوات المجلس الرئاسي قابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الخطوات جاءت طبقا للخريطة التي اتّفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة، مشيرا الى أنهم ينشئون حاليا مفوضية للمصالحة الوطنية بدايةً لتأسيس قواعد المصالحة الوطنية.

وتعهد المنفي بإفساح المجال للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتوفير كل سبل الدعم لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب رئيس المجلس الجديد البعثة الأممية إلى ليبيا بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها بدعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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