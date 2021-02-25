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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يحبط هجومين انتحاريين لميليشيا الحوثي في صنعاء ومأرب

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:26 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجمتين انتحاريتين شنتهما الميليشيا الحوثية المتمردة، في جبهات نهم شرق صنعاء، وجبهات شمال غرب وجنوب مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أنه في جبهة نهم تمكن أبطال الجيش والمقاومة من كسر هجوم للميليشيا، حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقة محزام ماس وسائلة المخدرة.

وقال قيادي ميداني لـ"سبتمبر نت" إن المواجهات استمرت لساعات تكبدت فيها الميليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة، إذ سقط 17 عنصرًا، مشيرًا إلى أن الجيش تمكن من إحراق وتدمير 4 آليات عسكرية.

وأضاف أن طيران التحالف العربي نفذ أثناء المعارك غارتين جويتين استهدفتا تجمعات وعربات قتالية تابعة للميليشيا في وادي الضيق، والتي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.

إضافة إلى ذلك كسرت قوات الجيش ورجال المقاومة هجومًا آخر للميليشيا الحوثية، في جبهة حيد آل أحمد في مديرية رجبة، على أطراف محافظة مأرب الجنوبية.

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