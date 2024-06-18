الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق في شقة سكنية بأسوان.. وإصابة شخصين

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من السيطرة على حريق نشب فى منزل نتيجة ماس كهربائي بقرية منيحة التابعة لدائرة المركز. 

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق  فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان بلاغًا يفيد بحريق فى شقة سكنية بقرية منيحة التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق فى جميع أنحاء الجسم بنسبة 80%، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين أن إصابة محمد.ا.ي.، يبلغ من العمر 27 سنه، أريج.ا.م، 26 سنه، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الحملات الميدانية للجنة المشتركة المختصة بتنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية، حيث أسفرت جهود اللجنة فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك عن ضبط 23 مخالفة للذبح خارج المجازر العمومية.

وشدد محافظ أسوان على توقيع غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يتم ضبطه بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل، والتى تعمل حتى الثانية عشر صباحًا.

ومن جهته، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد والمشرف على اللجان المشتركة، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان بدأت اللجان عملها منذ صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والحد من الكوارث العميد أحمد موسى، وبمشاركة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى، ومدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس حى جنوب ونائب رئيس حى غرب، فضلًا عن ممثل لمديرية الصحة.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى أن الهدف من تنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح في الشوارع هو الحد من التلوث البيئي والسلبى وإنتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، بالإضافة إلى تسببها في إنسداد شبكات الصرف الصحي، وبالتالي حدوث الطفح مع إعاقة الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

كوم امبو حريق قوات الحماية المدنية شمال أسوان ماس كهربائي إصابة شخصين

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