الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

ازالات
ازالات

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تمكنت من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4 قيراط وسهم وحالة بناء مخالف على مساحة 150 م٢، في نطاق مركزى زفتي وبسيون.

وشدد محافظ الغربية على إزالة كل المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام  محافظ الغربية، خلال اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى المبارك بجولة مفاجئة وموسعة، بشوارع حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك.

تفقد المحافظ عدد من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق. في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

إجراء قانوني حاسم ورادع الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة ثان أيام عيد الاضحى المبارك إزالة كافة المخالفات تفعيل كافة الإجراءات تخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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