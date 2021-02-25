اليمن: اتفاق الرياض نموذج يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية

رفض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، وجود ميليشا كحزب الله مسيطرة على اليمن، مضيفا لمسنا تصعيدًا عسكريًا حوثيًا مع بدء المؤشرات الإيجابية الأمريكية.فيما أشار بن مبارك، إلى أن اتفاق الرياض نموذج يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية، مضيفا أنه الاتفاق أوجد زخما دوليا لأزمة اليمن، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف "نسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين رافعة سياسية، ولا يمكن قبول صيغة حل للأزمة تمهد لحرب جديدة".وتابع وزير الخارجية اليمني قائلا: "يجب تجنب الأخطاء التي ارتكبت في ستوكهولم".وكان بن مبارك قال يوم الأربعاء، إن هجوم جماعة "أنصار الله" على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية.