آيتن عامر ضيف «أمين وشركاه».. الاثنين المقبل

تحل الفنانة آيتن عامر ضيفا على برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء.ويناقش "أمين" خلال البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، كما يقدم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يقدمها.ويشارك في هذه المشاهد التمثيلية عدد من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، وحمدي الميرغني، وأحمد فهمي، ومحمد عبد الرحمن، ومي كساب، ومحمد جمعة.يذكر أن برنامج أمين وشركاه يقدمه أحمد أمين، ويتم عرضه أسبوعيًا كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا علي قناة ON، ويجسد أحمد أمين العديد من الشخصيات في كل حلقة ويناقش بها القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصرى بشكل اجتماعي كوميدي.