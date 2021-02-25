مسؤول تركي: مؤتمرات أردوغان سبب تفشي كورونا

قال موقع "ميزوبوتاميا" التركي، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤتمراته التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية في البلاد، السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا في البلاد.ونقل الموقع التركي عن رئيس فرع نقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية عن محافظة أردو، فريد جيلان، أن السبب الرئيسي لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات البحر الأسود، هي المؤتمرات المزدحمة التي يعقدها حزب العدالة والتنمية.وتشهد محافظات البحر الأسود التركية زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يتوافق مع تصريحات وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، التي أكد خلالها زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، بالتزامن مع عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤتمراته في تلك المحافظات.وأوضح جيلان أن مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الأخيرة وجنازة العالم الديني الراحل، نوري تشاناك، بمدينة جيرسون التابعة لمحافظات البحر الأسود، التي حضرها أكثر من 30 ألف مواطن خلقت بيئة وبائية لانتشار فيروس كورونا.