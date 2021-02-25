«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

تحت عنوان "التقارب" قدم الفنان محمد عبلة معرضه الأحدث الذي جرى افتتاحه مساء أمس بجاليري سفرخان، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي.ضم المعرض 30 عملا فنيا تتناول عالم النباتات، وبالأخص نبات الصبار من منظور جمالي قريب لما يحمله هذا النبات لمعاني متناقضة وإيحاءات متنوعة بين القسوة والجمال، ويستمر عرض لوحات الصبار حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١.يذكر أن الفنان محمد عبلة من مواليد عام 1953 بمدينة المنصورة، انتقل للإسكندرية عام 1973 للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، بعد التخرج انتقل للقاهرة التي شهدت أول معرض فردي يقيمه بالمركز الثقافي الإسباني، أقام عدة معارض فردية ومشتركة بالقاهرة، وفي سنة 2007 أسس محمد عبلة مركز الفيوم للفنون، وفي 2009 أنشأ أول متحف لفن الكاريكتير بالشرق الأوسط.