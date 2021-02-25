2100 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس- إنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة و1096 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.