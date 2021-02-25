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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

إعادة هيكلة.. كيف تعمل الدولة على تطوير أجهزتها الإدارية؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
السيسى
السيسى
ميرفت فهمي
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في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة حاليا في أجهزتها الإدارية، بتكليفات من الرئيس السيسى، يتم العمل حاليا على برامج بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولا إلى القيادات الشابة بهدف تنمية الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، تحقيقا للاستخدام الأكفأ للطاقات المتاحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في هذا الأمر مرارا وتكرارا، منبها الى أهمية هذه القضية، والملاحظ أن هذا الأمر يتطلب مجهودا خارقا من الحكومة وأجهزتها المختلفة.

جدير بالذكر أن انتقال الموظفين في الجهات الحكومية الرسمية للعمل في العاصمة الإدارية، من شأنه إحداث تغييرا كليا في الجهاز الإداري، ويشمل عددا من الخطوات والإجراءات، منها: "اختبارات التقييم والمواصفات يجب توفرها في الموظف المرشح"، وفي مقدمتها الالتزام والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، كما سيتم تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية،على المهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وقد وصل حتى الآن 38817 موظفا إلى المركزى للتنظيم والإدارة، وتم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين، وقد تم تدريب 23% من الموظفين، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية واستكمال تدريب باقي الموظفين.

وقال وائل حسن الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الإداري أساس أي تنمية، فهو يستهدف إحداث تغييرات جذرية بالمنظومة، مشيرا إلى أن الإدارة الجيدة تسبق التنمية، ولذلك يجب البدء بإصلاح وتحسين الجانب الإداري.

وتابع: بناء القدرة الإدارية أصعب التحديات التي تواجهها الحكومات خاصة ونحن نعيش عصرًا يشهد فيه العالم تغيرات سريعة ومتلاحقة في شتى مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الإصلاح مرهون بإحداث تطوير جذري في نظام الإدارة، وهذا الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بمراجعة وتطوير الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية لمواكبة المستجدات الجديدة بأداء فعال لهذه المنظمات لكي يتم تحقيق التنمية الإدارية التي هي أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الشاملة.

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