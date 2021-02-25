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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سيدة تستغيث بـ«التعليم»: ابنتي أدبي وجاءت لها أكواد الامتحانات علمي

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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تعرض عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، إلى أزمة خلال حصولهم على الأكواد الخاصة بامتحانات الصف الثاني الثانوي والمقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

وقالت عبير صلاح إحدى أولياء الأمور المتضررين في استغاثة عاجلة لوزارة التربية والتعليم، أن ابنتها تدعى نورهان إبراهيم محمود، وهي في الصف الثاني الثانوي بمدرسة أبشواي الثانوية المشتركة في محافظة الفيوم، وأضافت خلال تصريحات لـ "الدستور"، لقد حصلنا على الاستمارة وابنتي شعبة أدبية وكل الأوراق الرسمية مثبتة أنها شعبة أدبية، إلا أنه عند الحصول على الأكواد الخاصة بالامتحانات وجدت ابنتا أن الأكواد مسجلة لها علي إنها شعبة علمية والأكواد خاصة بالمواد العلمية كيمياء وفيزياء على الرغم من أنها من الشعبة الأدبية.

وأضافت الأم خلال تصريحاتها أنها قد ذهبت إلى المديرية التعليمية وقد قالت لها المديرية إن هذه هي مشكلة وزارة التربية والتعليم وليست المديرية، مضيفة أنها قد أرسلت إلى بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم وحتى الآن لم يتم تعديل الأكواد ويفصلنا عن الامتحان ساعات قليلة فهو يوم السبت المقبل،
وأكدت أن هذه ليست مشكلة ابنتها لوحدها ولكن هذه مشكلة مكررة بين الطلاب ويوجد كثير مثل نورهان لذلك يجب على وزارة التربية والتعليم التصدي لها والعمل على حلها في أسرع وقت.

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت الوزارة أن من لديه مشكلة عليه التوجه إلى الوزارة والعمل على حلها أو التواصل مع بوابة الشكاوى، مؤكدة الوزارة أن هؤلاء الطلاب سيتم حل مشكلتهم في أسرع وقت.

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