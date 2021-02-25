بلاغ يكشف عصابة تزوير عقود الشهر العقاري والنصب

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم الخميس، في ضبط عصابة تخصص نشاطها فى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أراضى بعقود مزورة في الشرقية عقب ورود بلاغ كشف عصابة تزوير عقود الشهر العقاري والنصب على المواطنين.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى المواطنات - مقيمة بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية بالنصب والإحتيال عليها والاستيلاء على أموالها بزعم بيع قطعة أرض لها بموجب مستندات مزورة.أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وامتلاك الشخص المذكور لقطعة الأرض المشار إليها، وقيامه بالاحتيال على الشاكية عن طريق زعم كونه يرغب فى بيعها واستيلائه نظير ذلك على مبلغ مالى وتقديمه توكيلين منسوبين لأحد مكاتب الشهر العقارى صادران منه لها الأول بالبيع والثانى بالإدارة وتبين لها كونهما "مزورين".عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه لجأ إلى أحد الأشخاص لتزوير تلك التوكيلات مقابل مبلغ مالى.وبتكثيف جهود البحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا ضم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم بيع قطع أراضى فضاء وفيلات وشقق سكنية لهم بالمدن العمرانية الجديدة، بموجب توكيلات مزورة على أصحابها متخذين مقر مكتب أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستغلين خبرتهم فى مجال بيع وشراء العقارات.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن " القاهرة الشرقية" تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على ( 11 توكيل منسوب صدورهم لأحد مكاتب الشهر العقارى بأسماء أشخاص مختلفة مالكى العديد من قطع الأراضى "جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد - عدد 35 نموذج توكيل منسوب لإحدى الجهات الحكومية– كمية من المطبوعات الورقية "مدون عليها بيانات التوكيلات المتفق على إستخراج مثيلتها ومرفق بها صور ضوئية من تحقيق الشخصية لضحاياهم - محضر تسليم وحدة سكنية منسوب صدوره لإحدى الهيئات العمرانية "مزور" - ع(20) عقد بيع إبتدائى لقطع أراضى مختلفة بإحدى المدن - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى - (10) هواتف محمولة - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر، ( 2 )" لاب توب" ( 6) ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى").بفحص كافة المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة بالكامل باستخدام جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين، كما تبين إحتوائها على برامج تعديل الصور "فوتوشوب" وصور المستندات المضبوطة والعديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.