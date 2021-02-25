غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

فرضت السلطات القضائية الأمريكية على مغني الروك الشهير بروس سبرينغسين غرامة قدرها 540 دولارا بسبب تناوله الكحول في متنزه وطني أمريكي.وكان نجم موسيقى الروك المعروف خصوصا بأغنيته "بورن إن ذي يو أس إيه" أوقف في 14 نوفمبر في متنزه بولاية نيوجيرسي، حيث كان يتناول الكحول في مخالفة للقانون.وقد لوحق بروس سبرينغستين قضائيًا بتهمة قيادة دراجة نارية تحت تأثير الكحول، لكن جرى إسقاط هذه الملاحقات الأربعاء بسبب عدم كفاية الأدلة.وخلال الجلسة الافتراضية، أمر قاضٍ بتغريم المغني 500 دولار بسبب تناوله الكحول في المتنزه، مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 40 دولارًا.وقال القاضي للمغني الذي يزخر سجله بأكثر من عشرين ألبومًا "يا سيد سبرينغستين، أنا ملزم بأن أسألك عن الطريقة التي تعتزم من خلالها تسديد قيمة الغرامة".