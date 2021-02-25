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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التعرض المكثف للمبيدات يُزيد خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:08 ص
سرطان الدم النخاعي
سرطان الدم النخاعي الحاد
وكالات
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كشفت دراسة فرنسية عن وجود علاقة إحصائية بين تعرض العاملين في المجال الزراعي لكميات مكثفة من المبيدات وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو الأكثر خطورة عند البالغين.

وأعدّ الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أربعة أطباء متخصصين في أمراض الدم من المركز الاستشفائي الإقليمي الجامعي في مدينة تور وسط فرنسا، أجروا على مدى عامين تحليلًا للبيانات العلمية المنشورة بين عامي 1946 و2020 في ثلاث قواعد بيانات عالمية كبرى.

وقال رئيس قسم أمراض الدم البيولوجية في المستشفى اوليفييه إيرو لوكالة «فرانس برس»، إن الدراسة شملت بيانات أربعة آلاف مريض وعشرة آلاف شاهد واردة في 14 دراسة اختيرت من بين سبعة آلاف مرجع استنادًا إلى معايير علمية.

واضاف "لقد وجدنا صلة إحصائية بين التعرض لجرعات عالية من مبيدات الآفات وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد.

وهذا الارتباط هو خطر نسبي يبلغ 1،51، مما يعني أن أن خطر إصابة المعرضين لهذه الجرعات بهذا النوع من سرطان الدم أكبر بخمسين في المئة مما هو لدى السكان غير المعرضين".

كذلك بيّنت الدراسة ان الارتباط بين المرض والمبيدات الحشرية "أقوى" مما هو مع مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب، وأن الصلة أقوى في آسيا والولايات المتحدة مما هي في أوروبا.

وهذه المنتجات يستخدمها المتخصصون وخصوصًا المزارعون بتركيزات عالية.

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