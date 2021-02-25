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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:12 ص
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
حسام فهمي
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات رقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، خلال النصف الأول من شهر فبراير، أسفرت عن تحرير ٥٣٧ محضرا.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال البيان الذى أصدرته عن تحرير ١٠٩ محاضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المقررة.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير ٤٢٨ محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والبيع بأزيد من السعر المقرر، هذا بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش وتدليس وبيع سلع مجهولة المصدر، كما قامت المديرية بأخذ ١٤ عينة من القمح المُعد للطحن ونخالة الدقيق و٨ عينات من الدقيق ٨٢٪ للتأكد من مطابقاتهم للمواصفات، فضلًا عن التحفظ على ١٥ طن ملح مجهول المصدر والتحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين بمحطة بترول باطنية.

وأكدت المديرية بأنها لا تدخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

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