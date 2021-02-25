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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر «نيكي» الياباني يرتفع فوق مستوى 30 ألف نقطة مجددًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:00 ص
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني
وكالات
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أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، فوق مستوى 30 ألف نقطة، بعد أن أشارت تصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.67 بالمئة إلى 30168.27 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة إلى 1926.23 نقطة.

وأبلغ باول مشرعين أمس الأربعاء، بأن الوصول إلى أهداف البنك المركزي للتضخم ربما يستغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات، في مؤشر على أن مجلس الاحتياطي يخطط للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مرتفعة، وتمضي على مسار تسجيل مكاسب شهرية قوية، فيما يتجه المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 لتحقيق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر.

وضغط سهم سوزوكي موتور على المؤشر إذ انخفض 3.3 بالمئة، بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أوسامو سوزوكي البالغ 91 عاما تقاعده.

جاء إعلانه بعد أقل من أسبوع على تعيين منافستها هوندا موتور رئيسا تنفيذيا جديدا. وارتفعت أسهم هوندا 1.24 بالمئة.

وتصدر سهم ميتسوي إي آند إس هولدينجز قائمة الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية، إذ ارتفع 7.83 بالمئة وتلاه سهم نيكون الذي صعد 7.04 بالمئة.

وتقدم 188 سهمًا على المؤشر نيكي مقابل تراجع 32.

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