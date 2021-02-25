حملة مكبرة لاسترجاع أملاك الدولة المعتدى عليها بكفر شكر في القليوبية

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت، وبمشاركة شرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات وعودة حقوق الدولة المعتدى عليها واستغلال تلك المساحات فى منافع عامة لجموع المواطنين، تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، رفع كافة الإشغالات الواقعة على "جانبية كفر منصور" المغطاة امتداد جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه تم فتح وتوسيع الشارع الرئيسي من 10 أمتار إلى 15 مترا ثم إنشاء ممشى بالإنترلوك ثم الشارع الجابني من 4 إلى 6 أمتار، وسيتم تجميل وتطوير الشارع بالكامل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.وأضاف: "نعمل على تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية إطلاقا، كما أننا نبذل كافة الجهود لرفع كافة الإشغالات وتحرير الشوارع والطرق من التعديات والإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير أهالينا المواطنين دون مضايقات فى تحركاتهم اليومية".وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه يتم استغلال كافة الأماكن وممتلكات الدولة المعتدى عليها في خدمات ومنافع عامة، وإنشاء حدائق متنفس مجاني لإسعاد وراحة جموع أهالينا المواطنين.