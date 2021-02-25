قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦ من المادة ٥٧ من الاتفاقية.كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠.