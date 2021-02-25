حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيا: تصارع من أجل إثبات نفسك أمام الجميع، وأنت في حاجة لإثباتها أمام نفسك أولا لتكون مقتنع بكل مات فعل، لا تتسرع في كافة قراراتك حتى لا ترتكب أخطاء أنت في غنى عنها.عاطفيا: لا تتبع طريقة التجاهل والاهمال مع حبيبك واظهر له مشاعرك واهتمامك ودائما استمع لوجه نظرة واعطيه المساحة للتعبير عن رأيه.صحيا: تعاني من الأرق والإرهاق بسبب ضغوطات كثيرة تسيطر علي تفكيرك وتزيد من سوء حالتك النفسية، واجه أمورك بهدوء حتى لا تزيد من توترك.