ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ومقررها المخرج أحمد السيد، في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس٬ لقاء لثقافي بعنوان: "نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية"؛ وذلك بقاعة المجلس.ويقام اللقاء بمشاركة عدد كبير من الشباب المتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي من عدد من دول القارة وذلك على النحو التالي: الجلسة الأولى 11:00- 12:30 يدير الجلسة: المخرج أحمد السيد، وشارك بها كل من: الدكتور صلاح سليمان "مصر" ضمن برنامج القدرات المعرفية والقياديه لشباب أفريقيا، ومحمود بريه "أريتريا" من مؤسسه تعبى، وميساء محجوب "السودان" من مبادرة "Volunteer Hub"، والدكتور سيد رشاد "مصر" منسق عام شئون الطلاب الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، وعبدالرحمن سيد المختار "موريتانيا" مجلس الشباب الأفريقي.الجلسة الثانية 12.30: 2:00 م تدير الجلسة: الدكتورة أماني الطويل، ويشارك بها كل من: حسن غزالي"مصر" منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وآمنه فزاع "السودان" مندوبة الجمعية الأفريقية، وجبرين عبدالله "تشاد" ضمن الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، وحنه بيتر "جنوب السودان" من مبادرة "أيادي الأمل"، وإيمان الشافعي "مصر" من مبادرة "لغتي أفريقية".مائدة مستديرة 2.30: 4:00 م تديرها الدكتورة رشا أبوشقرة، ويشارك بها كل من: شريف الرفاعي "مصر" من مبادرة "Green Nation"، وغادة فؤاد السيد "مصر" - برنامج أفريقيا بالإذاعة، ومحمد علي "الصومال" مخرج سينمائي، وصالح إسحق "تشاد" - شاعر وكاتب، وخالد التيجاني "السودان" من مركز الدراسات السودانية، وخالد مكاوي"مصر" ويتناول الحديث عن التعاون الفني بين مصر والسنغال، وإيمان شعراوي "مصر" وتتحدث حول صحافة الشأن الأفريقي، ومحرم علي "تنزانيا" ويتحدث عن مستقبل التكنولوجيا فى أفريقيا، وإيمان عبدالرحيم "مصر" متحدثة حول مبادرة "أفريقيا قارتي".