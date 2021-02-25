سمر نور تتقدم بشكوى ضد مريم نعوم بسبب مسلسل «ليه لأ»

تقدمت الروائية سمر نور، الأربعاء، بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية ضد السيناريست مريم نعوم، وذلك حسبما ذكرت الأولى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت "نور" إن: "الشكوى بخصوص استخدام فكرة أرسلت إليها من خلال مسابقة عام 2016 وكذلك روايتي (الست) التي صدرت عام 2018، وتقديم معالجة مختلفة في مسلسل (ليه لأ؟) الذي أشرفت على كتابته من خلال ورشة سرد".وأكملت: "قدمت كل المستندات المطلوبة وأهمها المراسلات التي تبادلتها معها عام 2016 بصفتها مشرفة على ورشة سرد".