إصابة جندي تركي في استهداف آلية عسكرية بإدلب

أصيب جندي تركي، اليوم، إثر استهداف آليات عسكرية تركية بقذيفة آر بي جي وعبوة ناسفة في ريف إدلب شمالي سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أنه تم نقل الجندي إلى النقطة الطبية الميدانية في المسطومة، جراء استهداف آلية مصفحة للقوات التركية بقذيفة من قبل مجهولين، تزامنًا مع انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين معرة مصرين وبلدة كفريا بريف إدلب.وأشار المرصد السوري إلى أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين معرة مصرين وبلدة كفريا، انفجرت تزامنًا مع مرور رتل تركي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.وفي سياق ذلك، انتشرت قوات تركية مع عناصر الفصائل في المنطقة لتأمين الطرقات والبحث عن عبوات أخرى.وأوضح المرصد السوري أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه فسبق أن وقعت هجمات مماثلة تبناها تنظيم يطلق على نفسه اسم الطليعة المجاهدة.