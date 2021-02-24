أيمن عزب بعد إصابته بكورونا: «كل اللي خالطني ياخد باله»

كشف الفنان أيمن عزب عن إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وإيجابية حالته بعد مسحة خضع لها مؤخرًا، بالتزامن مع إصابة عدد كبير من الفنانين بالوباء كان آخرهم يوسف شعبان.وكتب عزب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصبت بكورونا، كل من خالطني يراعي الإجراءات، دعواتكم.. وإلى كل المهملين في الإجراءات الاحترازية حرام عليكم".من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحياة اليوم إنها متواصلة مع عزب وهو بالفعل أصيب بكورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض إلا الكحة فقط، وأنه يخضع حاليًا للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة والعزل المنزلي، متمنية له الشفاء العاجل.