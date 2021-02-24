باكستان تسجل 1196 إصابة و50 وفاة بكورونا

سجلت باكستان 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 574580 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12708 وفيات، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 538207، بينما توجد 1632 حالة في وضع حرج.