«الحرية المصرى»: قضية الزيادة السكانية خطر يهدد البلاد

قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن قضية الزيادة السكانية تعتبر خطرا يهدد البلاد ويضرب أمنها القومي، مشيرا إلى أن هناك أبعادا للقضية ليس فقط متعلقة بزيادة التعداد السكاني، وإنما هناك أمور أخرى يتطلب من جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني النظر فى تلك القضية ومعالجتها.وأضاف إدريس، أن الرئيس دائما ما يؤكد في أحاديثه ولقاءاته، خطورة الأمر ويحذر دائما من تداعياته، فهو بمثابة جرس الإنذار للانتباه للمشكلة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية تجوب النجوع والقري وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية للتوعية بصحة المرأة وما يترتب عليها من آثار صحية وجسمانية تتأثر بها الأم من عمليات الولاده المتتابعة.وأشار إلى أنه يجب أن تتشارك الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة، وبمشاركة المؤسسات الدينية، في حملات التوعية، للحفاظ على صحة الأم ومساعدتها في إعداد جيل صحي يساهم فى بناء المجتمع.