«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

ذكر الفنان الكبير يحيى شاهين بعض المواقف التي حدثت في حياته خلال حوار أجرى معه على صفحات مجلة الكواكب ومن هذه المواقف محاولة زواجه:" عندما انتهيت من دراستي والتحقت بوظيفة حكومية قررت أسرتي أن تزوجني من إحدى قريباتي، لكنني رفضت الزواج.أضاف:"أمام إصرار المسؤولين من كبار رجال الأسرة على تزويجي مبكرًا، قررت أن أترك البيت غاضبا، وفعلا امتنعت عن الذهاب على البيت، وكان امتناعي هذا سببًا في تعرفي على بعض شخصيات الوسط الفني.وواصل:"كنت أقضي السهرات معهم وكشفت لبعض هؤلاء الأصدقاء عن هوايتي الفنية فشجعوني على الالتحاق بالفرقة المصرية، ومن هنا بدأت صلتي بالفن والحياة الفنية.