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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حالة يوسف شعبان الصحية.. بحاجة شديدة لدعاء محبيه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:50 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
محمد مجدي
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يمر الفنان الكبير يوسف شعبان بحالة صحية حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينقل على إثره لمستشفي العجوزة لتلقي العلاج.

تفاصيل حالة يوسف شعبان الصحية  


وكشف مصدر مقرب من يوسف شعبان في تصريح لـ"الدستور" عن أن يوسف شعبان بحاجة شديدة لدعاء محبيه وجمهوره، وهو ما استدعي لنقله للمستشفي وحجزه بغرفة العناية المركزة، لاستكمال رحلة علاجه.

وأوضح المصدر أن الفنان الكبير تم وضعه على جهاز الأكسجين لساعات عديدة، كما أن ضغطه لم يكن متوازنا وفي ارتفاع شديد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعي إلى نقله للستشفى وخضوعه لإشراف كامل من الأطباء لمتابعة حالته بشكل دوري للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.

أهم أعمال يوسف شعبان السينمائية والتلفزيونية  


وقدم شعبان عشرات الأعمال المهمة في تاريخه السينمائي وكان أبرزها الآتي: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

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ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، ودرس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج فيه عام 1962.

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