حالة يوسف شعبان الصحية.. بحاجة شديدة لدعاء محبيه

تفاصيل حالة يوسف شعبان الصحية

أهم أعمال يوسف شعبان السينمائية والتلفزيونية

وكشف مصدر مقرب من يوسف شعبان في تصريح لـ"الدستور" عن أن يوسف شعبان بحاجة شديدة لدعاء محبيه وجمهوره، وهو ما استدعي لنقله للمستشفي وحجزه بغرفة العناية المركزة، لاستكمال رحلة علاجه.وأوضح المصدر أن الفنان الكبير تم وضعه على جهاز الأكسجين لساعات عديدة، كما أن ضغطه لم يكن متوازنا وفي ارتفاع شديد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعي إلى نقله للستشفى وخضوعه لإشراف كامل من الأطباء لمتابعة حالته بشكل دوري للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.وقدم شعبان عشرات الأعمال المهمة في تاريخه السينمائي وكان أبرزها الآتي: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.