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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طالع.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وحقيقة استمرار الطقس السيء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وخاصة بعد الظروف التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية من حالة الرعد والبرق والأمطار الغزيزة على كافة المناطق، بينما سادت الثلوج بعض الأماكن الأخرى في مدن القناة، لذا يريد الأشخاص معرفة حالة درجات الحرارة والطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، للاستعداد لحالة الجو.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2021

ولمن يريد معرفة درجات الحرارة في مصر على مدار أسبوع، يستطيع الاطلاع على البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، لمدة أسبوع كشفت خلاله تفاصيل حالة البلاد، بداية من اليوم الأربعاء 24 فبراير، حتى يوم الإثنين 1 مارس.

"الدستور" خلال السطور القادمة حالة الطقس على مدار الأسبوع، والتي جاءت كالتالي:

حالة الجو الأربعاء الموافق 24 فبراير

يشهد حالة الطقس يوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وايضا مدن القناة على فترات متقطعة حتى الثامنة. 
 
بينما تشهد مناطق من دمياط ، بورسعيد، العريش، رأس سدر، الطور، أمطارا متوسطة، على فترات متقطعة  قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء. 
 
بينما تسود البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة رأس غارب، الغردقة، القصير، على فترات متقطعة، بينما يوجد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. 

حالة المناخ يوم الخميس 25 فبراير

تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

حالة الجو يوم الجمعة 26 فبراير 

وتشهد سقوط  البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة يوم السبت 27 فبراير

ووفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، يسود البلاد حالة من الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. 

درجات الحرارة يوم الأحد 28 فبراير 

تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة في الساعات الأولى من اليوم، حيث تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

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وأما يوم الاثنين، تشهد البلاد موجة شبورة مائية في الساعات المبكرة من اليوم، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

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