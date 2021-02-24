اتحاد الدواجن: اللجنة الوزارية توافق على وقف الاستيراد

قال المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إنه حضر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها، والتي تحضرها كل الجهات المتخصصة بالدواجن وخاصة الجهات السيادية ووزارة التموين والداخلية وقيادات وزارة الزراعة.وقال في تصريحات له اليوم الأربعاء إنه أوضح للجنة الموقف الحالي لصناعة الدواجن والخسائر التي تكبدها المنتجين الفترة السابقة وتأثير كميات المجمد المستوردة المعروضة بالسوق. وأننا متخوفين إن استمر الحال كما هو من تخوف المربين من زيادة المعروض أو الموافقة على استيراد أي كميات من الدواجن، أن يتوقف المربيين عن دخول دورات جديدة للحد من خسائرهم.وأكد على أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتى تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن كل الجهات السيادية والرقابية وقيادات وزارة الزراعة والتموين والداخلية أيدت جميعها عدم الموافقة على استيراد أي كميات من الدواجن أو الأجزاء أو المصنعات.وأوضح أن كل الجهات وقفت مع صناعة الدواجن واستثماراتها عندما تم توضيح الأمر لهم، وقد أوقف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبموافقة جميع الأعضاء أي موافقات استيرادية دعما لصناعة الدواجن، وقد أوصتني اللجنة رفيعة المستوى أن أنقل لجميع المربيين دعم وتشجيع الدولة للصناعة الوطنية، مطالبا من أعضاء الاتحاد التحدث مع عملائهم وزملائهم لطمأنتهم وأن لا يترددوا في دخول دورات جديدة وأن يستمروا في أي خطط للتوسع وأن كل أجهزة الدولة تقف معنا.