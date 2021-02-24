الدنمارك تبدأ تخفيف إجراءات مكافحة كورونا تدريجيًا

قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء: إنه سوف يتم تخفيف بعض قيود مكافحة فيروس كورونا في الأول في مارس المقبل، موضحة أن هناك حاجة لإحداث توازن بين انخفاض حالات الإصابة والمخاوف من تفشي السلالات الجديدة التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.وابتداءً من الإثنين المقبل، سوف يتم السماح بإعادة فتح الكثير من المحال المغلقة منذ نهاية 2020، على ألا تقع في المراكز التجارية.ويمكن أيضًا للمتاجر الأكبر أن تستأنف نشاطها، ولكن بعدد محدود من الزبائن.وقال وزير العدل نيك هيكروب: "لقد اتخذنا خطوات كبيرة ومهمة تجاه إعادة فتح مسئول وتدريجي وخاضع للسيطرة".