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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«منهجية البحث العلمى».. ورشة عمل لتأهيل التنفيذيين للقيادة بـ«الوطنية للتدريب»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الثلاثاء، ورشة عمل "منهجية البحث العلمى" على مدار يومين، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا "L’ENA"؛ من خلال خبرائها جان مارك ليرغدا وفرانك فيرمولين، في إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين للاستفادة من التجارب الرائدة للمدرسة الوطنية في المجال تدريبي.

وتناولت ورشة العمل على مدار يومين تعريف عملية البحث والاستبيان والبحوث التطبيقية وتعريف منهجية البحث، بالإضافة إلى التعريف ببعض المصطلحات التي سيتم استخدمها طوال فترة ورشة العمل مثل مفهوم النظرية والفرضية والنموذج والبراديغم، فضلًا عن شرح أهداف البحث والدراسات للموظف الحكومي أو الموظف بشكل عام. وتناولت الورشة أيضًا آليات تمكين المتدربين من اتخاذ قرارات سليمة والتحقق المستمر من المعطيات، بالإضافة إلى خطوات بناء المعرفة وهي؛ الاستقراء والاستنتاج والاقتباس وشرح الفرق بينهم.

كما ناقشت ورشة العمل أنواع الاستكشافات التي تُبنى عليها النظريات، مثل الاستكشاف النظري والتجريبي والهجين، بالإضافة إلى القواعد الإرشادية لعمل مشروع بحثي، وتضمنت مناقشات حول كيفية مراجعة الأدبيات وأهدافها من خلال تقديم المشورة العملية، فضلًا عن كيفية تصنيف وتنظيم وتعبئة المراجع البحثية المستخدمة.

جاءت ورشة العمل ضمن مجموعة من الفعاليات التدريبية المشتركة التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L’ENA).

ويُذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد وقعت مذكرة تفاهم بينها وبين المدرسة الوطنية للإدارة، بهدف تدعيم التعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل العام والحكومي.

والجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية. ويتماشى هذا البرنامج مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

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