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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد «التخطيط» لتطوير المحليات يزور الشرقية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات، إلى محافظة الشرقية، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت السعيد أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها، فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلى عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص على إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية، في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي.

وخلال زيارة الوفد لمحافظة الشرقية، تم عقد اجتماع مع نائب المحافظ ورؤساء المدن ومشرفي النظام لعرض أهداف النظام الخاص بتطوير خدمات المواطنين والعائد، كما سيتم عرض البوابة الإلكترونية للمحليات وكيفيه استقبال الطلبات، إلى جانب استعراض كيفيه التعامل مع طلب جدية التصالح لضبط المتحصلات المالية ورصد أية متأخرات علي العملاء وإجماليات المتأخرات، وقد تم الانتهاء من ميكنة جميع المراكز والمدن بالمحافظه وعددهم 19 وسيتم درا ميكنة الديوان العام.

جدير بالذكر أن وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام خلال هذا الأسبوع بزيارة محافظتي الجيزة والدقهلية، أيضا مدينة غرب شبرا الخيمة للوقوف على مستوي الأداء والتشغيل بالمراكز ومناقشة الصعوبات التي تواجه مشرفي النظام وتعريف مشرفي النظام بالتحديثات على البرنامج، كما تم زياره مدينة طوخ بمرافقة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، لعقد اجتماع مع مديري الإدارات ومتابعة أعمال التدريب علي التطبيقات.

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