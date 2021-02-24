اجتماع مغلق يجمع وزير الخارجية وكبار الصحفيين بـ«الأعلى للإعلام» غدًا

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الخميس، وزير الخارجية السفير سامح شكري، في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.ويتحدث الوزير، خلال الاجتماع، عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويشرح التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.