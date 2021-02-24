«المركزي الكويتي»: زيادة القروض المتعثرة للبنوك إلى 2% في ظل أزمة كورونا

قال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، إن القروض المتعثرة للبنوك زادت 0.5 بالمئة في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا.وأظهر رسم بياني نشره البنك المركزي على "تويتر" ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى اثنين بالمئة في 2020 من 1.5 بالمئة في 2019.وأظهر الرسم أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ تسعة بالمئة.