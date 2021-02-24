وزير الصحة الألماني يقترح الجمع بين الاختبارات السريعة والذاتية

اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان الجمع بين الاختبارات السريعة والاختبارات الذاتية لكافة الأفراد خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات في أزمة كورونا.وقال شبان اليوم الأربعاء: "هناك الآن الكثير من الاختبارات السريعة، كما صارت الاختبارات الذاتية متاحة أيضا"، موضحا أن هذا يمثل فرصة في هذه المرحلة من الجائحة - حتى مع وجود طفرات كورونا الأكثر عدوى، وقال: "مع المزيد من الاختبارات يمكننا أن نجد إصابات غير مكتشفة من قبل".وفيما يتعلق بالاختبارات السريعة التي يتعين إجراؤها من قبل أفراد مدربين، قال شبان: "يمكن أن تساعدنا زيادة الاختبارات السريعة على أن نصبح أكثر أمانا في الحياة اليومية. عندما نريد على سبيل المثال زيارة الجدة، أو أولئك الذي يحتاجون إلى رعاية في المنزل، أو عند السفر"، موضحا أن هذه الاختبارات التي يجريها أفراد مدربين مُجدية، حيثما يتطلب الأمر إثبات موثق لنتيجة الاختبار.