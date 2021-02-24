الحكومة التركية تشن حملة اعتقالات واسعة ضد عسكريين في إزمير

شنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بحق 148 مواطنًا غالبيتهم من العسكريين في 47 مقاطعة تابعة لمدينة إزمير، في إطار التحقيقات التي تجريها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، ضد حركة الخدمة بزعامة فتح الله جولن، على خلفية الانقلاب المزعوم في يوليو 2016.وقالت جريدة "سامان يولو" التركية إن الشرطة اعتقلت مجموعة مكونة من 148 شخصًا بينهم جنود في الخدمة الفعلية وطلاب بالمدارس العسكرية تم فصلهم مؤخرًا، وذلك في عمليات شملت 47 مقاطعة تابعة لمدينة إزمير.وأوضحت الجريدة أن من بين المعتقلين 134 جنديًا مازال 103 منهم في الخدمة الفعلية، و14 طالبًا سابقًا بالمدرسة العسكرية، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية ضد حركة جولن. وذكرت أن سبب الاعتقال بسبب استخدام هؤلاء الأشخاص للهواتف العمومية بالشوارع في إجراء اتصالات بالحركة.