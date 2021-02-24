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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب نشيد.. محكمة إيرانية تحكم بالسجن 5 سنوات على طالبة جامعية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:42 ص
محكمة
محكمة
منار أحمد
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انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران موجة من الغضب بسبب المحاكمات الإيرانية على المعارضين والناشطين في البلاد.

جاء ذلك بعدما أعلنت محكمة الثورة الإيرانية في طهران بالحكم على الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده، بالسجن لمدة 5 سنوات وحظرها لمدة عامين من النشاط عبر الإنترنت ومواقع التواصل، بعد مشاركتها في تجمع داخل حرم الجامعة وترديد نشيد ثوري.

وقال أمير رئيسيان، محامي ليلى حسين زاده، إن القضاء اتهم الطالبة في جامعة طهران بالتآمر للعمل ضد أمن البلاد، من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية، بحسب قناة العربية الإخبارية.

وأوضح "رئيسيان" أن القضية تستند إلى تنظيم تجمع صغير للطلاب، وحضور ليلى حسين زاده فيه للمطالبة بالإفراج عن الطلاب والمواطنين، من أقلية الدراويش الصوفيين الذين اعتقلوا ضمن حملة اعتقالات عام 2018، وجاء في الحكم أن ترديد الطالبة نشيد "الدم الأرجواني" في حفل عيد ميلاد أحد الطلاب المسجونين، يعتبر مثالًا على التجمع غير القانوني والتواطؤ للعمل ضد أمن البلاد.

كانت ليلى حسين زاده إحدى الطالبات في جامعة طهران التي قُبض عليها خلال الاحتجاجات في يناير 2018 وأفرج عنها بكفالة بعد أسبوعين.

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