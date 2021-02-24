تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة تصارع القوى البيعية والشرائية بين فئات المستثمرين المختلفة على الأسهم المكونة لمؤشرات السوق.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 11430 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 2364 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3392 نقطة.في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهي: بي أنفستمنتس القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف 2000 سهم، كما باعت مجموعة متربطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 538.7 ألف سهم، 543 ألف سهم، 48.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 250 سهمًا، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 100 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 700 ألف سهم.في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن تحقيق صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.