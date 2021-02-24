رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:40 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة تصارع القوى البيعية والشرائية بين فئات المستثمرين المختلفة على الأسهم المكونة لمؤشرات السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 11430 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 2364 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3392 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهي: بي أنفستمنتس القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف 2000 سهم، كما باعت مجموعة متربطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 538.7 ألف سهم، 543 ألف سهم، 48.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 250 سهمًا، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 100 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 700 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن تحقيق صافي ربح بلغ 3.02 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 4.02 مليار جنيه خلال 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.4 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 46.62 مليار جنيه خلال 2019.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

«الحراك الثقافي بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»