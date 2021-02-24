إسرائيل تفرض حظر تجوال ليلي خلال «عيد المساخر»

صادقت الحكومة الإسرائيلية على فرض حظر تجوال ليلي خلال "عيد المساخر" (بوريم) اليهودي بدءا من غد الخميس وحتى السبت.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن الحظر سيبدأ في الثامنة والنصف من كل مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك سعيا لحصر انتشار كورونا.ويمنع خلال هذه الفترة التواجد في منزل الغير والخروج من البيوت لأكثر من ألف متر كما ستتعطل حركة المواصلات العامة بين المدن.وسيسمح بتجمع حتى عشرة أشخاص في مبنى مغلق و20 شخصا كحد أقصى في المناطق المكشوفة.وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أعلن أمس أن أكثر من 70% من السكان فوق 16 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.